Народный календарь. Как сохранить здоровье 22 октября

Православная церковь 22 октября почитает память одного из двенадцати апостолов — Иакова Алфеева.
Главное, что нельзя делать 22 октября в день Якова Студеного, — это растрачивать свои силы понапрасну, поскольку приметы предупреждают, что вместе с ними надолго уйдет и здоровье. В этот день лучше планировать все заранее и даже если задуманное удастся закончиться пораньше, то браться за новые дела не стоит.
Приметы погоды:
На луке много «одежки» — к суровой зиме.
Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.
Луна в кругах — к засушливому лету.
Лисица много лает — к дождю или перемене погоды.
Крот во время мороза землю из норы выбрасывает — к потеплению.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Яков, Авраам, Афанасий, Ефим, Константин, Максим, Петр.