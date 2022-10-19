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Православная церковь 22 октября почитает память одного из двенадцати апостолов — Иакова Алфеева.

Главное, что нельзя делать 22 октября в день Якова Студеного, — это растрачивать свои силы понапрасну, поскольку приметы предупреждают, что вместе с ними надолго уйдет и здоровье. В этот день лучше планировать все заранее и даже если задуманное удастся закончиться пораньше, то браться за новые дела не стоит.

Приметы погоды:

На луке много «одежки» — к суровой зиме.

Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.

Луна в кругах — к засушливому лету.

Лисица много лает — к дождю или перемене погоды.

Крот во время мороза землю из норы выбрасывает — к потеплению.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как сохранить здоровье 22 октября

Именины отмечают: Яков, Авраам, Афанасий, Ефим, Константин, Максим, Петр.