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Минобороны: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на ЗАЭС

Василий Плиткин

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на ЗАЭС
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины силами до двух рот предприняли еще одну попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории Запорожской АЭС. Об этом в среду, 19 октября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 04:00 противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов, — сообщил Конашенков на брифинге о ходе проведения Специальной военной операции, передает ТАСС.

Он также заявил, что в результате активных действий ВС РФ, которые охраняли внешний периметр ЗАЭС, десант противника был уничтожен. Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли более 90 украинских военнослужащих, а также 14 лодок.

— Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища, — заключил Конашенков.

О попытке украинской армии высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром 19 октября. Тогда же стало известно о готовящемся наступлении на Энергодар.

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