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Москвичам напомнили о возможности продлить абонементы на парковки со шлагбаумом

Евгений Белоусов
Город
Москвичам напомнили о возможности продлить абонементы на парковки со шлагбаумом
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, метро Волоколамская Карта всех событий

Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом можно на сайте столичного паркинга в разделе «Абонементные плоскостные парковки». Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Если вы покупаете абонемент впервые — запишите его на «Тройку». Приобрести новый абонемент на ноябрь можно до 10 ноября при наличии свободных мест, — уточнили в департаменте.

Владельцам абонементов напомнили о необходимости успеть продлить действие своих абонементов на ноябрь до 26 октября, так как уже 27 октября все свободные места поступят в общую продажу.

Кроме того, абонементные места появились еще на двух парковках Москвы. Так, с 1 октября такие места появились на парковке у метро «Волоколамская», а с 1 ноября они появятся на парковке на Новочеркасском бульваре, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 октября сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098, расположенная на Алтуфьевском шоссе, дом 70, возобновила свою работу. Закрытие парковки было связано с необходимостью обновления программного обеспечения оборудования.

С августа в ряде районов Москвы появилось 138 парковок для местных жителей. Воспользоваться новыми стоянками можно только при наличии резидентского разрешения, что позволяет москвичам оставить машину рядом с домом.

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