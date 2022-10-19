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Велопатруль ЦОДД закрыл сезон работы в Москве

Александр Афонин
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Велопатруль ЦОДД закрыл сезон работы в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) закрыл очередной сезон работы в Москве. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Велопатруль заканчивает сезон — наши сотрудники четыре месяца помогали оформлять ДТП, чинить мелкие поломки велосипедов и авто, освобождать от нарушителей велополосы и тротуары, — говорится в сообщении.

В этом сезоне на дороги Москвы ежедневно выходило три патрульных. Они отработали 292 смены и проезжали каждый день примерно по 50 километров. За четыре месяца специалисты сообщили о более чем шести тысячах сломанных знаках и светофорах, 57 раз помогли велосипедистам, выявили 370 случаев неправильной парковки и многое другое, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Центр организации дорожного движения запустил работу столичного велопатруля в начале июня. В их обязанности входила фиксация нарушений парковки на велополосах, контроль состояния дорожных знаков и так далее.

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