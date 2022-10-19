Скончался продюсер Давид Кеосаян

Фото: Гильдия продюсеров России

Умер известный российский и советский актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

О смерти творца изданию «360tv» сообщила его дочь.

Дебют Кеосаяна в кино состоялся, когда актеру было всего пять лет: он сыграл мальчика-хуторянина в легендарном кинофильме «Неуловимые мстители». Спустя время он сыграл небольшие роли и в продолжении всесоюзно любимого приключенческого фильма.

Также творец трижды садился в режиссерское кресло. Но наибольший вклад в искусство Кеосаян внес как продюсер: в его послужном списке значится почти 50 фильмов.

Деятелю кино был 61 год.