Норвежская полиция задержала сына экс-главы РЖД за запуски дрона

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Сотрудники правоохранительных органов Норвегии задержали соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина за запуск беспилотников на Шпицбергене. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе компании.

— Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке, — говорится в сообщении.

По данным VIYM, бизнесмен использовал дрон еще в конце августа. Тогда он поехал на Шпицберген для отдыха и проведения съемок. Андрей Якунин является старшим сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина, передает РБК.

7 октября сотрудники голландских правоохранительных органов задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций. Уточняется, что для реализации доставки подозреваемый указывал ложный пункт назначения.