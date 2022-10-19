Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Норвежская полиция задержала сына экс-главы РЖД за запуски дрона

Александр Афонин
Происшествия
Норвежская полиция задержала сына экс-главы РЖД за запуски дрона
Фото: shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов Норвегии задержали соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина за запуск беспилотников на Шпицбергене. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе компании.

— Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке, — говорится в сообщении.

По данным VIYM, бизнесмен использовал дрон еще в конце августа. Тогда он поехал на Шпицберген для отдыха и проведения съемок. Андрей Якунин является старшим сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина, передает РБК.

7 октября сотрудники голландских правоохранительных органов задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций. Уточняется, что для реализации доставки подозреваемый указывал ложный пункт назначения.

РЖД Норвегия Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте