Диетолог Русакова объяснила, как не набрать вес осенью и зимой

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В холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физнагрузках. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, чтобы удержать вес в норме, после наступления холодов необходимо особенно внимательно следить за продуктами в рационе.

— В осенне-зимний период организму нужны правильные источники энергии, необходимые для нормального существования в условиях низких температур. В частности, это мясо, птица, рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное) и злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов), — рекомендовала собеседница «ВМ».

Кроме того, стоит употреблять сезонные овощи, уверена диетолог. Например, лучше включить в рацион свежую капусту, которую при наличии переносимости можно заменить на квашеную. Также хорошим выбором будут морковь, лук, чеснок, свежая зелень, гранаты, цитрусовые, орехи и сухофрукты, перечислила Русакова.

Врач уверен, что от некоторых продуктов в холодный сезон лучше отказаться.

— Следует ограничить добавленный сахар и кондитерские изделия. Простые углеводы лучше ограничить, а фастфуд в целом не рекомендуется ни в какое время года. Можно включить согревающие блюда и горячие напитки, — посоветовала Русакова.

Еще одной возможностью проконтролировать вес будут посильные кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе, а также зимние виды спорта: катание на лыжах, коньках и санках, заключила специалист.