Автомобиль сбил пешехода в районе Соколиная Гора

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Щербаковская улица, 5А Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на Щербаковской улице в районе дома 5А. На данный момент уточняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день в районе Бирюлево Западное на Медынской улице в районе дома 4к2 столкнулись два грузовых автомобиля.