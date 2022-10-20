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Автомобиль сбил пешехода в районе Соколиная Гора

Лейла Алиева
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Автомобиль сбил пешехода в районе Соколиная Гора
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Щербаковская улица, 5А Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на Щербаковской улице в районе дома 5А. На данный момент уточняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день в районе Бирюлево Западное на Медынской улице в районе дома 4к2 столкнулись два грузовых автомобиля.

Автомобили ДТП Район Соколиная Гора
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