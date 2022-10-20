Два грузовых автомобиля столкнулись в Бирюлеве Западном

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Медынской улице 4к2 Карта всех событий

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на Медынской улице в районе дома 4к2. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта на участке осуществляется по одной полосе, говорится в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла накануне на западе Москвы. На внутренней стороне 46-го километра МКАД столкнулись три автомобиля.