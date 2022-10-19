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Три автомобиля столкнулись на МКАД на западе столицы. Видео

Степан Жирнов
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Три автомобиля столкнулись на МКАД на западе столицы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 19 октября.

ДТП произошло на внутренней стороне 46 километра МКАД. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено. Перекрыты четыре полосы из шести, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на севере Москвы. На проезжей части загорелся грузовик.

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