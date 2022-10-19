Грузовик загорелся на севере Москвы

На севере Москвы загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 октября.
Возгорание произошло на улице Летчика Спирина в районе дома №14 по Челобитьевскому шоссе.
На данный момент пожар уже потушен оперативными службами города. Для ликвидации возгорания движение по улице перекрывали. Сейчас оно восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одно ДТП произошло на юге столицы. В результате столкновения автобуса и автомобиля такси пострадала девушка. На некоторое время было затруднено движение трамваев.