Грузовик загорелся на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, улица Лётчика Спирина Карта всех событий

На севере Москвы загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 октября.

Возгорание произошло на улице Летчика Спирина в районе дома №14 по Челобитьевскому шоссе.

На данный момент пожар уже потушен оперативными службами города. Для ликвидации возгорания движение по улице перекрывали. Сейчас оно восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. В результате столкновения автобуса и автомобиля такси пострадала девушка. На некоторое время было затруднено движение трамваев.