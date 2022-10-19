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Грузовик загорелся на севере Москвы

Степан Жирнов
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Грузовик загорелся на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, улица Лётчика Спирина Карта всех событий

На севере Москвы загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 октября.

Возгорание произошло на улице Летчика Спирина в районе дома №14 по Челобитьевскому шоссе.

На данный момент пожар уже потушен оперативными службами города. Для ликвидации возгорания движение по улице перекрывали. Сейчас оно восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. В результате столкновения автобуса и автомобиля такси пострадала девушка. На некоторое время было затруднено движение трамваев.

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