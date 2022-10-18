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Девушка пострадала в результате ДТП на улице Вавилова

Георгий Соланович
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Девушка пострадала в результате ДТП на улице Вавилова
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Девушка пострадала в результате ДТП с участием автобуса и такси на улице Вавилова. Об этом во вторник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, авария произошла в районе остановки «Улица Губкина».

Отмечается, что из-за ДТП на участке задерживались трамваи № 14 и 39. Позже стало известно, что движение восстановили.

До этого сообщалось, что трамваи № 11 и 25 по техническим причинам задерживаются в районе остановки «Станция юных натуралистов». Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей, так как маршруты были изменены.

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