Девушка пострадала в результате ДТП на улице Вавилова

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Девушка пострадала в результате ДТП с участием автобуса и такси на улице Вавилова. Об этом во вторник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, авария произошла в районе остановки «Улица Губкина».

Отмечается, что из-за ДТП на участке задерживались трамваи № 14 и 39. Позже стало известно, что движение восстановили.

До этого сообщалось, что трамваи № 11 и 25 по техническим причинам задерживаются в районе остановки «Станция юных натуралистов». Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей, так как маршруты были изменены.