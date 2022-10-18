Трамваи № 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова из-за ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Трамваи № 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова в районе остановки «Улица Губкина» из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 октября.

— На улице Вавилова (в районе остановки «Улица Губкина») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 14 и 39. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже стало известно, что движение трамваев на участке восстановили.

До этого сообщалось, что трамваи № 11 и 25 по техническим причинам задерживаются в районе остановки «Станция юных натуралистов». Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей, так как маршруты были изменены.

Недавно стало известно, что чаще всего за девять месяцев 2022 года столичные водители нарушали скоростной режим, требования дорожной разметки, дорожных знаков и правила проезда перекрестка, не пристегивали ремень или использовали телефон во время поездки.