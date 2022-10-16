Два трамвайных маршрута задерживаются в Ростокинском проезде

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Россия, Москва, Ростокинский проезд Карта всех событий

В Москве в Ростокинском проезде задерживаются трамваи № 11 и 25. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что задержка трамваев произошла около остановки «Станция юных натуралистов».

— По техническим причинам задерживаются трамваи. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

Дептранс призвал москвичей быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого в дептрансе рассказали об открытии восьми новых точек велопроката в Балашихе и девяти станций в Сколкове.