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Жителям Москвы рассказали об открытии новых точек велопроката

Евгений Жуков
Город
Жителям Москвы рассказали об открытии новых точек велопроката
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Восемь новых точек велопроката в Балашихе и девять станций в Сколкове начали свою работу. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что с 2013 года москвичи проехали на городских велосипедах 28 миллионов раз. Общее расстояние составило свыше 9,3 миллиона километров.

Всего в столице работает 754 станции велопроката, где зарегистрировано больше семи тысяч велосипедов, 895 из них являются электрическими. В среднем жители Москвы проезжали по три километра, а сами поездки длились около получаса, передает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повышать популярность здорового образа жизни среди москвичей, поэтому мы продолжаем активно развивать велопрокат. Велосипед — доступный, полезный для здоровья и экологичный транспорт, и все больше пользователей выбирают его для ежедневных поездок, — рассказал заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Теперь граждане, использующие электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие средства передвижения на электротяге, являются полноценными участниками дорожного движения.

Велосипеды Максим Ликсутов Москва
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