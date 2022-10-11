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Приметы и советы

Электросамокаты получили официальный статус

Алексей Хорошилов
Общество
Электросамокаты получили официальный статус
Фото: АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 11 октября депутат Мосгордумы рассказал об изменениях законодательства, касающихся электросамокатов.

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения. Появился новый полноценный участник дорожного движения — это граждане, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды и аналогичные им средства передвижения на электротяге.

— Весной этого года по результатам обсуждения на Совете законодателей РФ мы обращались в правительство с просьбой ускорить процесс внесения изменений в Правила дорожного движения, и наша просьба была услышана. Целый ряд нововведений касается электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности — в ПДД впервые закреплен этот новый статус, новая категория средств передвижения, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Максимальная скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности не должна превышать 25 километров в час. По тротуарам на них ездить можно, но только в том случае, если масса электросамоката или сегвея не больше 35 килограммов. Пешеход на тротуаре имеет приоритет. Это важно, потому что некоторые самокаты по габаритам и массе уже приближаются к мотоциклам.

— По всей видимости, нас ждут рейды сотрудников полиции, которые будут ловить нарушителей скоростных лимитов на самокатах и гироскутерах. Видимо, придется достать старые добрые ручные камеры. А как иначе можно заставить соблюдать скоростные ограничения, ведь камеры штрафовать не смогут, у СИМ не будет номеров, как у машин, — отмечает руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

На электротяге можно ездить и по дорогам общего пользования, но только по правому краю проезжей части и на тех участках, где максимальная скорость ограничена не более чем 60 километрами в час. Сам «ездок» при этом должен быть старше 14 лет.

Самокат или другое средство индивидуальной мобильности, двигающееся по краю проезжей части, должно быть оборудовано тормозной системой, а также белым и красным светом.

Москва стала первым городом России, где всерьез взялись за решение проблемы безответственных самокатчиков. Так, в столице уже давно действуют зоны с ограничением скорости арендных самокатов. Например, во многих парках прокатные СИМ не могут двигаться быстрее 15 километров в час, а в сад «Эрмитаж» и вовсе нельзя заезжать на электросамокате.

Появятся специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, запрещать или ограничивать перемещение на таком транспорте в тех или иных зонах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры:

— Совместно с Минтрансом РФ мы изучили международный опыт и особенности развития микромобильности в Москве и предложили поправки в Правила дорожного движения. Благодарим правительство РФ за внесение изменений в ПДД, которые позволят регулировать средства индивидуальной мобильности. Теперь это такой же полноценный транспорт, как велосипед или мотоцикл, и у владельцев будет больше ответственности.

ПДД Законы Мосгордума Электросамокаты
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