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Дептранс назвал пять самых частых нарушений ПДД в Москве с начала года

Георгий Соланович
Город
Дептранс назвал пять самых частых нарушений ПДД в Москве с начала года
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Чаще всего за девять месяцев 2022 года столичные водители нарушали скоростной режим, требования дорожной разметки, дорожных знаков и правила проезда перекрестка, не пристегивали ремень или использовали телефон во время поездки. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 октября.

Так, пояснили в департаменте, на несоблюдение скоростного режима приходится 45 процентов от общего количества нарушений ПДД с начала года, на нарушения требований разметки — 19 процентов, на непристегивание ремня — 14 процентов, нарушения требований знаков — 13 процентов, а на нарушения правил проезда перекрестка — около 5 процентов.

— Важное достижение: число нарушений, связанных с проездом по выделенным полосам, снизилось на 32 процента по сравнению с прошлым годом. Сейчас в Москве около 415 километров выделенок, за порядком на них следит 691 камера. Всего в столице работает около 3,8 тысячи самых современных комплексов фотовидеофиксации, которые умеют автоматически распознавать более 50 видов нарушений, — отметили в Telegram-канале дептранса.

До этого автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Вечерней Москве», какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры.

Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.

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