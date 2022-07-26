Водителям напомнили об особенных штрафах, которые действуют в Москве

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Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. Все дело в том, что в этих субъектах предусмотрен так называемый особый размер штрафа. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.

Неправильная парковка

Москвичам и петербуржцам нужно быть особенно внимательными при остановке или стоянке. Повышенный штраф за парковку машины на газоне составляет для них три тысячи рублей, что превышает размер взыскания, действующего для других регионов, в три раза.

Такое же наказание положено за стоянку или остановку автомобиля на пешеходном переходе (или на расстоянии менее пяти метров от него), на тротуаре и на остановках общественного транспорта.

Нарушения в жилых зонах

Любое нарушение правил дорожного движения в жилых зонах обойдется для автомобилистов Москвы и Петербурга в три тысячи рублей. Речь идет об учебной езде с инструктором, стоянке с включенным двигателем и прочем.

Особенно важно помнить, что во дворе жилого дома нельзя мыть и ремонтировать автомобиль. Считается, что это создает неудобство для других жителей и даже может угрожать их здоровью.

Игнорирование запрета на стоянку

В Москве и Петербурге действуют повышенные штрафы за нарушение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку. Подобное правонарушение обойдется жителям этих городов в три тысячи рублей.

Сюда же стоит отнести и остановку или стоянку на остановках общественного транспорта, а также далее первого ряда от края проезжей части. Штраф в этом случае — те же три тысячи рублей.

Также важно знать, что неправильно припаркованный автомобиль могут эвакуировать. В таком случае автовладельцу предстоит заплатить еще компенсацию за работу эвакуатора и за каждый день пребывания машины на штрафстоянке. В Москве штраф при эвакуации составит пять тысяч рублей, день на штрафстоянке — тысячу рублей.