Россиянам рассказали о неожиданных штрафах за мытье автомобиля во дворе

Фото: depositphotos

Согласно закону запрещено не только ремонтировать, но и даже мыть автомобиль в общественном пространстве, коим является двор жилого дома, если это создает неудобство для жителей или угрожает их здоровью. В частности, нельзя сливать горючее и масла, заниматься наладкой двигателя и звуковых сигналов, рассказала журналистам доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

Нарушение этой нормы влечет административную ответственность — это может быть штраф или предупреждение. Денежное взыскание для граждан составит 100-500 рублей, для должностных лиц — 500-1000 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до трех месяцев.

Региональное законодательство не менее строгое. Так, в столичном регионе загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств вне специально отведенных мест влечет за собой штраф.

— Для граждан — от одной тысячи до трех тысяч рублей, а юрлицо могут оштрафовать на 10 —20 тысяч рублей, — уточнила Рагулина в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, во дворе многоквартирного дома можно только очищать тряпкой стекла и фары автомобиля, однако поливать водой их не рекомендуется — это могут расценить, как мытье с соответствующими последствиями.

Накануне стало известно, что уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без прав вводится с 25 июля в России.