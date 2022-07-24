Водителям напомнили об уголовной ответственности за вождение без прав

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Уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без прав вводится с 25 июля в России. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Статьей введена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовная ответственность также грозит тем водителям, кто уже имеет судимость за нарушение правил дорожного движения. В качестве максимального наказания предусматривается до двух лет лишения свободы.

Если нарушителем оказался владелец автомобиля, то машина будет конфискована. Кроме того, вводится административная ответственность за управление транспортом после лишения прав.

Административная ответственность предусмотрена в том случае, если действия водителя не содержат признаков уголовного нарушения. При этом административное нарушение грозит штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательными работами сроком от 150 до 200 часов, сообщается в Telegram-канале «Первый правовой канал Москвы».

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова напомнила, что с 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины.

Теперь сброс мусора из легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму — от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.