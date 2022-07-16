Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе

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В России с 15 июля вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

— Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей, — уточнила она.

По словам Щербаковой, за повторное нарушение сума штрафа будет уже увеличена в два раза. Так, физическому лицу придется заплатить штраф вплоть до 30 тысяч рублей. Кроме того, у должностных и юридических лиц в случае повторного также будет конфискован автомобиль, из которого был выброшен мусор, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав. Так, лица, повторно севшие за руль без необходимых документов, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы до одного года с лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до двух лет.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. В отношении таксистов вводится аналогичный запрет, который дополняется преступлениями средней тяжести.