Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав.

Так, лица, повторно севшие за руль без необходимых документов, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы до одного года с лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до двух лет.

В верхней палате уточнили, что если водитель, севший за руль без прав, имеет судимость за то, что оставил место ДТП при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы до двух лет, передает РИА Новости.

До этого Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные, в том числе, представителями власти. Согласно документу, увеличивается срок лишения свободы до 15 лет. Кроме того, законом вводится в Уголовный кодекс России новое определение «пытки». Так, под понятием подразумеваются любые действия или бездействие, которые направлены на причинение физических и нравственных страданий в целях получения сведений, признания и наказания.