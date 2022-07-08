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Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Александр Афонин
Политика
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные в том числе представителями власти. Об этом сообщили в пресс-службе органа в пятницу, 8 июля.

Уточняется, что автором закона являются сенаторы России Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Государственной думы Павел Крашенинников. Согласно документу, увеличивается срок лишения свободы до 15 лет.

Кроме того, законом вводится в Уголовный кодекс России новое определение «пытки». Так, под понятием подразумеваются любые действия или бездействие, которые направлены на причинение физических и нравственных страданий в целях получения сведений, признания и наказания.

Отмечается, что пыткой не будут являться вышеуказанные действия, если они возникли в результате правомерных действий должностного лица. Также закон отдельно выделяет в качестве преступления превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.

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