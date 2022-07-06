Госдума приняла закон об обеспечении проведения операций армии за рубежом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

— В целях обеспечения проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ правительством РФ могут приниматься решения о введении специальных мер в сфере экономики, — говорится в сообщении.

Так, кабмин получит возможность на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва. При этом сам документ регулирует порядок финансирования и материально-технического обеспечения, сообщает сайт Госдумы.

30 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения операций национальной армии за рубежом. Данная мера даст возможность кабмину вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения операций Вооруженных сил России за пределами страны.

Также стало известно о введении уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России. Теперь за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ будет грозить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или от двух до четырех лет тюрьмы.