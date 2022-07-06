Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к действиям против безопасности РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к действиям против безопасности России. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Теперь за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ будет грозить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или от двух до четырех лет тюрьмы. За подобные призывы с угрозой насилия или же группой штраф увеличится до 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы до семи лет.

Также вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций.

Кроме того, участвующие в военных действиях против интересов государства за рубежом россияне могут быть осуждены на лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к госизмене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий в отношении России.

Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматриваются наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.