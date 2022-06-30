В Госдуму внесли проект об обеспечении армии России при спецоперациях

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения операций национальной армии за рубежом. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 30 июня.

— В условиях проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, — говорится в документе.

Данная мера позволит кабмину вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения операций Вооруженных сил России за пределами страны, отмечается на сайте Госдумы.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к госизмене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий в отношении России.

Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.