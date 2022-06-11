Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. В отношении таксистов вводится аналогичный запрет, который дополняется преступлениями средней тяжести. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, трудоустроиться на должность водителей наземного общественного транспорта не смогут люди, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также за аналогичные правонарушения в отношении иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для таксистов правомерен такой же список преступлений, расширенный статьями за убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных, в том числе, за преступления средней тяжести.

Уточняется, что закон распространяется и на граждан государств, являющихся членами ЕАЭС. Для других иностранцев подобные ограничения не вводились, так как при наличии судимости за преступления указанных категорий они не могут получить патент или разрешение на работу в России.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня обеспечить проведение в стране коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и команд.