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Путин поручил организовать коммерчески привлекательные международные спортивные турниры

Лейла Алиева
Общество
Путин поручил организовать коммерчески привлекательные международные спортивные турниры
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня обеспечить проведение в стране коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и команд. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в четверг, 9 июня.

— Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд), определив объем и источники финансирования указанных соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам, — отмечается в документе.

8 июня в столице стартовала регистрация участников на соревнования по тэг-регби, которые пройдут 24 сентября в рамках спартакиады «Моспром».

В этот же день городе началась велогонка «Пять колец Москвы — 2022», в которой соревнуются 145 участников со всей России и из ближнего зарубежья. О том, какие испытания предстоит пройти спортсменам и как прошел старт гонки, читайте в материале «ВМ».

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