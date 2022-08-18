Какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Существует несколько видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, камеры фиксируют:

превышение скорости;

выезд за стоп-линию;

отсутствие ремня безопасности;

выезд на полосу встречного движения.

Славнов отметил, что самым серьезным штрафом, который может зафиксировать камера дорожного движения, является выезд на полосу встречного движения.

— Согласно статье 12.15 ч.4, за него будет предусмотрено наказание в виде штрафа в 5000 рублей, — сообщил автоюрист.

Также эксперт предупредил — если камера зафиксирует человека, не пристегнутым ремнем безопасности и говорящим по телефону, ему будет выписано два штрафа одновременно.

— Если при этом он будет превышать допустимую скорость движения, то будет выписан и третий штраф Сколько нарушений зафиксирует камера, столько и будет выписано штрафов впоследствии, — добавил Славнов.

Размер штрафов, предусмотренных за те или иные нарушения, которые могут быть зафиксированы камерой, зависит от региона, добавил эксперт.