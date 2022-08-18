Автоюрист Славнов рассказал, какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Существует несколько видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
По словам эксперта, камеры фиксируют:
- превышение скорости;
- выезд за стоп-линию;
- отсутствие ремня безопасности;
- выезд на полосу встречного движения.
Славнов отметил, что самым серьезным штрафом, который может зафиксировать камера дорожного движения, является выезд на полосу встречного движения.
— Согласно статье 12.15 ч.4, за него будет предусмотрено наказание в виде штрафа в 5000 рублей, — сообщил автоюрист.
Также эксперт предупредил — если камера зафиксирует человека, не пристегнутым ремнем безопасности и говорящим по телефону, ему будет выписано два штрафа одновременно.
— Если при этом он будет превышать допустимую скорость движения, то будет выписан и третий штраф Сколько нарушений зафиксирует камера, столько и будет выписано штрафов впоследствии, — добавил Славнов.
Размер штрафов, предусмотренных за те или иные нарушения, которые могут быть зафиксированы камерой, зависит от региона, добавил эксперт.