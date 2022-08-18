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Автоюрист Славнов рассказал, какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Существует несколько видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, камеры фиксируют:

  • превышение скорости;
  • выезд за стоп-линию;
  • отсутствие ремня безопасности;
  • выезд на полосу встречного движения.

Славнов отметил, что самым серьезным штрафом, который может зафиксировать камера дорожного движения, является выезд на полосу встречного движения.

— Согласно статье 12.15 ч.4, за него будет предусмотрено наказание в виде штрафа в 5000 рублей, — сообщил автоюрист.

Также эксперт предупредил — если камера зафиксирует человека, не пристегнутым ремнем безопасности и говорящим по телефону, ему будет выписано два штрафа одновременно.

— Если при этом он будет превышать допустимую скорость движения, то будет выписан и третий штраф Сколько нарушений зафиксирует камера, столько и будет выписано штрафов впоследствии, — добавил Славнов.

Какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры

Размер штрафов, предусмотренных за те или иные нарушения, которые могут быть зафиксированы камерой, зависит от региона, добавил эксперт.

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