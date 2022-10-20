Критик Соседов рассказал, каким должен быть «Голубой огонек» в этом году

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил, стоит ли проводить «Голубой огонек» в этом году.

По его мнению, нельзя лишать людей праздника. Это поможет людям немного отвлечься от негативных мыслей.

Соседов напомнил, что «Огонек» был легендарным проектом, ради которого ведущие артисты откладывали на несколько лет премьеры песен. Сейчас нужно более тщательно выбирать материал, также стоит обновить концепцию программы.

— Нужны прежде всего хорошие новогодние песни, яркие песни, вокальные, шуточные — всякие, но талантливые, а не то, чем нас сейчас пичкают радиостанции. Должны появиться новые артисты. Надоевших кумиров нужно давать мало, дозированно, — заявил он в комментарии Общественной службе новостей.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что есть вопросы, стоит ли снимать новогодние шоу в этом году, так как часть артистов, которые ежегодно выступали на подобных концертах, уехали из России, другие — против развлечений на фоне происходящих событий, передает Царьград.

В начале октября Соседов в интервью «Вечерней Москве» назвал певицу Аллу Пугачеву давно забытой артисткой.