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Систему «СберТройка» запустили для оплаты проезда в Республике Алтай

Елена Самойлова
Город
Систему «СберТройка» запустили для оплаты проезда в Республике Алтай
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Республике Алтай система «СберТройка» стала принимать банковские карты льготных категорий пассажиров. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы продолжаем развивать единое транспортное пространство между столицей и регионами. В июне этого года «СберТройка» появилась в Горно-Алтайске, а теперь в Республике Алтай банковская карта может работать как социальный проездной. С помощью технологии Social ID проезд для льготных категорий пассажиров становится проще, — сказал он.

Глава ведомства поблагодарил местные власти, которые оказали поддержку проекту и оказали содействие при внедрении отечественного решения в систему городского транспорта, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

7 октября Ликсутов рассказал о запуске билетной системы «СберТройка» в 70 транспортных средствах на семи городских маршрутах в Ставрополе. При этом вскоре там появится возможность оплаты обычной «Тройкой».

Транспорт Максим Ликсутов Республика Алтай Карта «Тройка» Сбербанк
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