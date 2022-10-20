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Физика Александра Луканина признали виновным в госизмене

Степан Жирнов
Происшествия
Физика Александра Луканина признали виновным в госизмене
Фото: shutterstock

Физик Александр Луканин Томским областным судом признан виновным в государственной измене. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Суд назначил ученому более мягкое наказание, чем предусматривает статья. Луканин отправится в колонию строгого режима на семь с половиной лет.

Ученого подозревали в том, что он попытался незаконно передать российские технологии за рубеж. Его задержали и арестовали осенью 2020 года, сообщил Интерфакс.

Другое дело о государственной измене возбудили в Новосибирске. По подозрению в совершении преступления арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера.

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