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Трасс подала в отставку спустя шесть недель после избрания

Александр Афонин
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Трасс подала в отставку спустя шесть недель после избрания
Фото: flickr/number10gov

Лиз Трасс заявила, что подаст в отставку. Со дня ее избрания на пост премьер-министра Великобритании прошло шесть недель.

— Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией, — сказала политик.

В связи с этим Трасс обратилась к королю Великобритании Карлу III и оповестила его о решении подать в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Политик останется на должности премьер-министра до избрания нового кандидата на должность. По словам Трасс, выборы нового лидера фракции пройдут на следующей неделе.

Перед отставкой Трасс ряд британских букмекеров открыли ставки, кто продержится дольше — премьер-министр на своем посту или салат-латук, разлагающийся за 35 дней. Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобная шутка вполне уместна.

На вопрос о том, кто бы мог занять кресло председателя правительства Великобритании, Марков пока затрудняется ответить, поскольку возможные кандидаты находятся в тени.

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