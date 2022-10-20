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Московский зоопарк эвакуировал медведя Грома из Донбасса

Александр Афонин
Город
Московский зоопарк эвакуировал медведя Грома из Донбасса
Фото: Unsplash

Московский зоопарк в рамках акции помощи зоосадам Донбасса и Украины эвакуировал бурого медведя Грома, жившего около зоны конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в четверг, 20 октября.

— Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе — его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше — в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Для транспортировки Грома были выделены просторная клетка и специальные препараты, которые позволили погрузить медведя в сон. Кроме того, в процессе принял участие зоопарк Ростова-на-Дону — он предоставил носилки для переноса животного, говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Врач-ветеринар Святослав Новицкий сообщил «Вечерней Москве», что шансы вернуть физическую активность медведю Диксону, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей, есть.

По мнению врача, специалистам за довольно короткий срок удалось достичь хорошей динамики в лечении, что крайне тяжело при том состоянии, в котором был медведь после ранений.

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