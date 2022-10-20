Всероссийский онлайн-форум молодых семей «Родные-Любимые» пройдет в ноябре

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Всероссийский онлайн-форум молодых семей «Родные-Любимые» пройдет на платформе родные-любимые.рф с 3 по 5 ноября. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Организатором мероприятия выступит Федеральное агентство по делам молодежи. Спикеры рассмотрят темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. На нем участники смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив.

Психолог семейного центра «Ориентир» Наталья Спирина рассказала «Вечерней Москве», как сотрудники семейных центров помогают молодым мамам поддерживать уверенность в себе, получить новые знания, а также преодолеть трудности и создать необходимые условия для успешного развития детей с помощью различных программ.

Специалисты семейных центров разработали программы, участвуя в которых молодые мамы смогут не только восполнить эмоциональный ресурс, научиться заботиться о семье, расставлять приоритеты, но и получат юридическую поддержку.