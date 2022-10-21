Диетолог Королева назвала основные причины ожирения

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Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева назвала основные причины ожирения.

— Каждый из нас предрасположен к умеренности в еде, но так много вокруг суперстимуляторов еды. Мы покупаем то, что будет вкусно, что нас порадует. Благодаря большому количеству рафинированных продуктов, продуктов с большим количеством сахара и жира, с низкой себестоимостью мы набираем вес, — отметила она в комментарии ИА «НСН».

Эксперт добавила, что очень малое количество людей регулярно занимаются спортом. Гиподинамия также ведет к набору веса.

Королева добавила, что на сегодняшний день ожирение — серьезная проблема человечества: каждый четвертый житель планеты имеет избыточную массу тела.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, что у человека появляется лишний вес из-за неправильного питания и образа жизни. При этом ни генетика, ни предрасположенность или гормональные сбои не влияют на возникновение ожирения, передает Nation News.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ирины Писаревой, как правильно высчитывать норму калорий и к чему может привести ее несоблюдение.