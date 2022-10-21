Россияне столкнулись с рядом проблем при получении банковских карт в Турции

Фото: Unsplash

Граждане Российской Федерации столкнулись с рядом проблем при открытии банковских счетов в Турции. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Как уточняется, сотрудники местных финансовых организаций не успевают обработать все заказы из-за большого количества желающих. Однако вместо прямого отказа в оказании услуги работники банков направляют дополнительные требования для открытия счета и выпуска карты.

Среди таких требований может быть оплата комиссии или депозита, некоторые банки просили разрешение на работу в Турецкой Республике. Самый большой размер выплаты потребовал Denizbank, где получить карту возможно только при внесении депозита в размере десяти тысяч лир на месяц (около 537 долларов — прим. «ВМ»), передает РБК со ссылкой на источники.

В начале октября власти Турции заявили о готовности проработать альтернативы использования российской платежной системы. Между тем все больше стран отказываются принимать карты, основанные на ней. «Вечерняя Москва» выяснила, как туристам не остаться без денег за границей.