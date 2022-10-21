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Рэпер Птаха развелся с женой

Анастасия Колоскова
Общество
Рэпер Птаха развелся с женой
Фото: YouTube / Super

Столичный суд официально расторг брак рэпера Птахи (настоящее имя — Нуриев Давид) с его теперь уже бывшей женой Ланой. Соответствующая информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Согласно документу, инициатором разрыва выступила Нуриева Лана. Дело было зарегистрировано в судебном участке еще 16 июня текущего года. Однако решение по нему суд принял лишь 20 октября.

Жена музыканта приняла решение о разводе спустя всего три месяца после появления на свет их общей дочери. По словам женщины, она решилась на этот шаг после неоднократных измен мужа. Впервые Лана заподозрила Птаху в неверности еще несколько лет назад. Девушка призналась в соцсетях, что испытывает растерянность и пустоту. Она заверила, что не станет препятствовать общению рэпера с ребенком.

Известно, что у рэпера есть взрослая дочь от предыдущих отношений. Недавно Птаха рассказал о своих отношениях с Николь. Музыкант впервые стал отцом, когда ему исполнилось 18 лет, и, по его словам, многое в воспитании детей он начал понимать только сейчас. Его 22-летняя дочь приняла участие в проекте «Пацанки», где поделилась своими воспоминаниями из детства. Одно из них связано с тем, как отец бил ее головой о лифт, но у рэпера есть своя версия конфликта.

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