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Приметы и советы

Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного Совета при правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 21 октября, на официальном портале правовой информации.

— Поставляю организовать Координационный совет при правительстве Российской Федерации для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, — говорится в документе.

Новую структуру возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет создан для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения спецоперации.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза поручил создать специальный совет во главе с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.

Вскоре Мишустин сообщил, что совет по указу главы государства создан. В цели совета входят поставка оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, а также предоставление транспорта.

В ходе заседания президента также ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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