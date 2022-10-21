Украина ввела специальное удостоверение для граждан, желающих вернуться из России

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Власти Украины вводят «специальное удостоверение» для граждан, которые хотят вернуться в страну с территории России. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

— Правительство запускает документ — удостоверение личности на возвращение на Украину, — сказал политик.

Он также добавил, что такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» на территорию России.

Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу или в министерство реинтеграции. При этом Шмыгаль не уточнил, для чего вводится такой документ, передает РИА Новости.

Согласно указу украинского президента Владимира Зеленского, с 1 июля для граждан России действует визовый режим при въезде на Украину.

3 октября заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов уточнил, что Россия не планирует вводить визы для граждан Украины. По его словам, введение виз с российской стороны могло бы стать зеркальной мерой на жест Киева, запретившего летом безвизовый въезд в республику для россиян.