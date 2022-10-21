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Приметы и советы

Московских школьников начали обучать безопасному вождению электросамокатов

Евгений Жуков
Город
Московских школьников начали обучать безопасному вождению электросамокатов
Фото: Telegram / Глазами Шапошникова

В рамках проекта «Безопасное обращение с электросамокатами» прошло пилотное занятие, посвященное обучению вождения на данном виде транспорта. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— И это логическое продолжение той работы, которой занимается Мосгордума на протяжении уже четырех лет. Все начиналось с того, что к нам поступало большое количество жалоб москвичей на поведение тех, кто ездит на электросамокатах по улицам города, — сказал парламентарий.

Обучение начинается с 14-летнего возраста, а курс уроков состоит из двух блоков. В рамках первого предусмотрена теоретическая часть, где специалисты объяснят, как пользоваться самокатом и какие правила дорожного движение регулируют передвижение на нем.

Второй блок представляет собой уже практические занятия, написал Шапошников в Telegram-канале. Всего в проекте участвуют три образовательных учреждения из районов Свиблово, а также Северное и Южное Медведково, а впоследствии он охватит все школы Москвы.

Алексей Шапошников Электросамокаты Москва Дети
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