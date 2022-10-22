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«В плотный график не верю»: критик Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи

Евгений Жуков
Общество
«В плотный график не верю»: критик Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не верит в существование плотного гастрольного графика у певицы МакSим. Такое мнение он высказал в субботу, 22 октября.

Согласно опубликованным данным на официальном сайте артистки, у нее намечен гастрольный тур по городам России с ноября по декабрь.

— В плотный гастрольный график не верю — у артистов сейчас не так много работы. Если у нее все же есть концерты, я только рад за нее, — цитирует музыкального критика «Экспресс газета».

Кроме того, Соседов заявил, что в творчестве покойного лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя не было ничего особенного. Несмотря на то что артист стал кумиром миллионов людей, критик убежден, что оригинального у музыканта и его коллектива не было ничего.

До этого Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на Аллу Пугачеву, назвав ее «давно забытой». Критик также отметил, что у Примадонны отсутствует «армия поклонников». Помимо этого, Соседов напомнил, что артистка последние 20 лет не выпускает никакого нового материала.

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