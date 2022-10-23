Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Ярославском шоссе

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Россия, Москва, МКАД, 94-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась на проезжую часть на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

— На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что движение в районе аварии в данный момент затруднено, перекрыты две полосы из трех. Столичным водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

До этого стало известно, что победитель третьего сезона проекта «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в аварию в Московской области.