Два пилота погибли при крушении военного самолета в Иркутске

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Экипаж военного самолета Су-30 погиб при крушении воздушного судна на жилой дом в Иркутске, заявили в МЧС России в воскресенье, 23 октября.

— Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован, — добавили в министерстве. Сообщение передает ТАСС.

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров.

На место происшествия выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также экстренные службы.