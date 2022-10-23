Губернатор Иркутской области уточнил адрес крушения военного самолета в городе

Фото: Telegram/#кобзевнасвязи

Военный самолет Су-30 упал на частный двухэтажный дом в Иркутске, пострадавших среди местных нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в воскресенье, 23 октября.

— Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32. Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи, — написал Кобзев в Telegram.

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров.

На место происшествия выехали экстренные службы.