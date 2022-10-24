Собянин рассказал о проактивной поддержке семьям мобилизованных

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правительство города с 5 октября оказывает системную поддержку семьям мобилизованных горожан, работая по двум направлениям: по личным запросам родственников в Центре поддержки и проактивно, не дожидаясь заявок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 октября.

— Уважаемые москвичи. В ближайшие месяцы несколько тысяч москвичей будут выполнять сложнейшие и связанные с риском для жизни задачи по защите суверенитета и безопасности России. Все они могут быть уверены в том, что город возьмет их родных и близких под особую защиту, — сказал он.

Глава города добавил, что в рамках проактивной помощи Москва освободила семьи с несовершеннолетними детьми от оплаты детских садов, секций и кружков в школах, а также обеспечила школьников бесплатным горячим двухразовым питанием. По его словам, в течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все нуждающиеся семьи.

Кроме того, около 6,5 тысячи москвичей уже обратились за помощью к специалистам Центра поддержки. Обращения горожан рассматриваются в индивидуальном порядке и максимально внимательно. На сегодняшний момент по 95 процентам запросов уже оказана реальная помощь, отметил Собянин в своем блоге.

Напомним, во время проведения мероприятий в рамках частичной мобилизации в Москве были организованы горячие линии по вопросам горожан: 122 и +7 (495) 777-77-77. А для рассмотрения жалоб в военкоматах столицы были созданы специальные группы специалистов.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».