Кубок России по регби снова отправился в Красноярск

Фото: пресс-служба федерации регби России

Команда «Енисей-СТМ» из Красноярска стала девятикратным обладателем кубка России по регби. В финальном матче, который прошел в Москве на «ВТБ Арене» красноярцы одержали победу над командой «ВВА-Подмосковье» со счетом 22:10. На матче присутствовало около 7 тысяч зрителей.

Первые двадцать минут команды приглядывались друг к другу, несмотря на то, что, безусловно, хорошо друг с другом знакомы. Прорыв Александра Будыченко на 22-й минуте по левому краю превратился в первую попытку в этой встрече. Судья Алексей Евсеев долго смотрел этот эпизод на повторе, но в итоге занос засчитал. А через семь минут грузинский трёхчетвертной «Енисея» Давит Месхи протащил мяч уже по правому краю и сумел уложить его в «зачётном» поле.

Тем не менее, «военлёты» воспользовались своим едва ли не первым шансом. Коридор, мола, Арноут Малербе подхватывает мяч и прямо по центру его приземляет. Ислам Абдулкадиров с близкого расстояния спокойно забил и набрал два очка.

Казалось, что во втором тайме «тяжёлая машина» заведётся, но команда из Монино смотрелась здорово и на 48-й минуте получила право на штрафной. Ислам Абдулкадиров его забил и сравнял счёт (10:10). Но «Енисей-СТМ» всё-таки дожал соперника. Классная атака после схватки, пас ногой от Щербаня, после чего Кононов почти довёл его до зачётки. Дальше мяч перевели направо, где попытку на свой счет записал вышедший на замену Константин Узунов. Не мог уйти без дежурной для себя попытки и Франсуа Эстерхейзен. Наконец-то сработал красноярский мол, и «Енисей» занёс четвертую попытку в этой встрече.

Ранее «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» встречались в финалах Кубка России по регби восемь раз, в пяти из них побеждала красноярская команда.