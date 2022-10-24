Собянин: Более 8,5 тысяч родственников мобилизованных получили матпомощь

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. Соответствующая публикация появилась в личном блоге главы города в понедельник, 24 октября.

— По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тысяч запросов. Около пяти тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства, — написал Собянин.

Мэр добавил, что работающие в Центре психологи готовы оказать и моральную поддержку. Так, специалисты провели около 600 консультаций для взрослых и детей.

Напомним, во время проведения мероприятий в рамках частичной мобилизации в Москве были организованы горячие линии по вопросам горожан: 122 и +7 (495) 777-77-77. А для рассмотрения жалоб в военкоматах столицы были созданы специальные группы специалистов.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».