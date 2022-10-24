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Красноярский суд ликвидировал «Церковь последнего завета»

Степан Жирнов
Происшествия
Красноярский суд ликвидировал «Церковь последнего завета»
Фото: shutterstock

Красноярский суд принял решение ликвидировать религиозную организацию «Церковь последнего завета», основатель которой, Сергей Тороп, находится на скамье подсудимых. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

С ходатайством в суд о ликвидации организации обратилась региональная прокуратура из-за того, что ее деятельность велась с грубыми нарушениями законодательства, а также посягала на основы семьи, собственность и здоровье прихожан, сообщило РИА Новости.

«Церковь последнего завета» была основана в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом. В 1995 году последователи организации основали поселение на юге Красноярского края, которое называлось «Город Солнца».

В сентябре 2020-го организатора секты задержали вместе с последователями Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковым. Их обвинили в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам». Сектанты применяли к прихожанам психологическое насилие и вымогали у них деньги. Подозреваемые были отправлены в СИЗО.

О том, каково было состоять в секте «Церкви последнего завета», «Вечерней Москве» рассказал один из бывших членов религиозной организации.

Красноярский край Прокуратура ликвидация Суды
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