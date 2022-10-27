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Экономист Сальников прокомментировал планы по повышению налога для богатых

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Сальников прокомментировал планы по повышению налога для богатых
Фото: Pixabay

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников рассказал, что в России действует самая низкая ставка подоходного налога для богатых. По его словам, даже предполагаемое повышение является незначительным.

Сальников уточнил, что в большинстве стран ставка подоходного налога выше, кроме того применяются часто прогрессивные ставки, где уровень налога для богатых может доходить до 40 процентов.

Эксперт добавил, что Россия нуждается в реформировании налоговой сферы.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроекты, в которых предлагается повысить налоги для богатых и ввести прогрессивную шкалу. Планируется ввести три уровня: 13, 25 и 28 процентов в зависимости от доходов, передает «Радио 1».

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